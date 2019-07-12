Türkiye istedi, Türkmen vekil bakan oldu

TÜRKİYE dostu Kürdistan Parlamentosu Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Selim, Irak'ta Mesrur Barzani başbakanlığındaki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinde 'IKBY Bölge Devlet Bakanı' oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 28-29 Nisan tarihlerinde Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Aydın Maruf Selim'in bakan olmasını istediğini ilettiği öğrenildi.



Bakan Çavuşoğlu, 28-29 Nisan tarihlerinde Irak'taki temasları kapsamında başkent Bağdat ve Basra'nın ardından Erbil'e gitmiş, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda dönemin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve diğer yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Erbil'deki temasları kapsamında aralarında Aydın Maruf Selim'in da bulunduğu Türkmen siyasi temsilciler ve o günlerde IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı olan, şimdi IKBY'nin yeni Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu, bu görüşmede Barzani'den Türkiye adına Selim'in 'Bakan' olmasını istedi.



Ve Selim, yeni açıklanan kabinede 'IKBY Bölge Devlet Bakanı' oldu. Bu gelişme, Irak tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti ve Türkiye dostu Türkmenleri sevince boğdu.

Selim, 'IKBY Bölge Devlet Bakanı' oluşunun ardından yaptığı açıklamada Türkmenlerin sahipsiz olmadığını belirterek, Türkmenlere her zaman destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Selim, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da minnettar olduğunu ifade etti.



AFRİN HAREKATINDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

Aydın Maruf Selim, 2017 yılında Türk gazeteci heyetini Erbil'de ağırlamış, KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in 2017'de başkanlığını yürüttüğü Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Lonicera Otel'de gerçekleştirdiği Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni'ne de katılmıştı. Selim, Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV'nin (dimtv.tv) açılışı ve Yeni Alanya Gazetesi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle Dim Medya A.Ş. tarafından düzenlenen törene de katılmıştı.

Selim ayrıca Kürdistan Parlamentosu Türkmen Cephesi Milletvekili olduğu Şubat 2018'de Afrin harekatında Türkiye'yi desteklediği için şikayet edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 21:03