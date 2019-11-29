Türkiye için kritik öneme sahip! Yarın büyük gün...

TÖRENLE birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Ticari gaz akışı henüz başlamayacak. Bunun için Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin bitmesi beklenecek. TAP projesine test amaçlı da gaz verilmeye başlandı.

7 ÜLKEDEN KATILIM

Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak hattın açılış töreni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da yapılacak. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis de katılacak.TANAP projesiyle Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınması amaçlanıyor. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye’de toplam 20 ilden geçiyor.