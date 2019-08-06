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Türkiye genelinde eş zamanlı denetim! 422 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yapıldı. 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada 422 araç trafikten men edildi

GÜNCEL 05.08.2019, 22:21 05.08.2019, 22:28 Enes Subaşı
Türkiye genelinde eş zamanlı denetim! 422 araç trafikten men edildi
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ÜLKE genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız  denetiminde 422 araç trafikten men edildi.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hız  ihlallerinin trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 payı bulunduğuna işaret  edildi.
Hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından  biri olduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin yasal limitler dahilinde araç  kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş  zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Bu kapsamda 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilerek,  23 bin 733 hız ihlalinin belirlendiği ve 422 aracın trafikten men edildiği  bilgisi verildi.
 
Denetimlerde 119 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, 25 bin  921 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

#Türkiye geneli #eş zamanlı denetim #Trafik
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