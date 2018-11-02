Türkiye gelir vergisi rekortmenleri açıklandı! Cem Yılmaz şaşırttı!

Türkiye genelinde 2017 yılı için en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. Gelir vergisinde ilk sırada geçtiğimiz haziran ayında vefat eden iş adamı Şarik Tara yer aldı. Gelir vergisinde ilk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara birinci oldu.
2
Listenin 2. sırasında yer alan kişi kimliğinin açıklanmasını istemedi.
3
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
45.164.210,90 TL vergi tutarı ile 3. sırada yer aldı.
4
MEHMET SİNAN TARA
29.269.277,51 TL vergi tutarı ile 5. sırada yer aldı.
5
SUNA KIRAÇ
28.169.306,69 TL vergi tutarı ile 6. sırada yer aldı.
6
ÖMER KOÇ
21.915.312,25 TL vergi tutarı ile 8. sırada yer aldı.
7
ŞÜKRÜ AVŞAR
21.835.000,53 TL vergi tutarı ile 9. sırada yer aldı.
8
GÖNENÇ GÜRKAYNAK
18.331.872,54 TL vergi tutarı ile 10. sırada yer aldı. Twitter'ın Türkiye'de avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak tahakkuk eden 18 milyon 331 bin 872 milyon TL ile 2017 listesinde 10. sırada yer alıyor. Gürkaynak'ın ismi 2016 listesinde yer almıyordu.
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Kurumsal vergi rekortmeni Merkez Bankası oldu
Kurumlar vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
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KIVANÇ TATLITUĞ
4.816.064.38 TL vergi tutarı ile listenin 93. sırasında yer aldı.
11
ACUN ILICALI
7.977.843.66 TL vergi tutarı ile listenin 42. sırasında yer aldı.
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CEM YILMAZ, BU SENE LİSTEDE YOK!
Cem Yılmaz 2016 listesinde 4 milyon 712 bin 274 lira ile 89. sırada yer alırken 2017 yılında ilk 100 listesinde ismi yer almadı.