Türkiye'den Google'a soruşturma

GOOGLE'IN genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda soruşturma açılmasına karar verdi.

İşte o açıklama; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Hakkında Soruşturma Açıldı.Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;