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Türkiye'de muz lifi tanıtımı

Türkiye'de muzun üretildiği ilk yer olan Alanya’da üretimin yanı sıra şehirle özdeşleşen muz bitkisini tanıtma ve değişik alanlarda kullanmak için bir dizi çalışma yürütülüyor

Türkiye'de muz lifi tanıtımı

Türkiye'de muzun üretildiği ilk yer olan Alanya’da üretimin yanı sıra şehirle özdeşleşen muz bitkisini tanıtma ve değişik alanlarda kullanmak için bir dizi çalışma yürütülüyor

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:40
Türkiye'de muz lifi tanıtımı
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MUZUN kullanılırlık çeşitliliğini artırmak ve unutulmuş yöresel değerleri tekrarlamak amacıyla araştırma yapan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaptığı araştırmalarda Alanya’da 1960’lı yıllarda muz lifinin kullanıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından hasattan sonra atık hale gelen muz bitkisi gövdesinin preslenerek liflerine ayrıldığını ve buradan elde edilen liflerin kurutularak sağlam bir ip haline getirildiği tespit edildi. Araştırmaların sonunda kolları sıvayan yetkililer, eski Alanya kültürü olan muz lifini tekrar kullanıma soktu. Preslemek için Hindistan’da özel bir makine ürettiren belediye, 2015 yılında muz lifi üretimine geçti. Üreticilerden hasat sonrası toplanan atık haldeki muz bitkisi gövdesinden elde edilen muz kütükleri, Alanya Belediyesi'ne ait tarihi Hasan Ağalar Konağı’nda kurulan atölyede muzun gövdesi yarılarak içerisinden çıkarılan kısmı makinede presleniyor ve elde edilen lif yaklaşık 1 hafta çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ip elde ediliyor. Elde edilen iplerden ise dokumadan veya işlemlerden geçirilerek kıyafet, ayakkabı, aksesuar, takı ve hediyelik eşya üretimi yapılıyor. Ayrıca muz bitkisinden Alanya’da muz kolonyası, içeceği, lokumu, sabunu gibi birçok alanda da kullanılıyor. Muz ürünlerini Alanya Tanıtım Vakfı başta olmak üzere birçok turizmci uluslararası fuarda Alanya tanıtımında kullanıyor. 

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MuzTürkiyeAlanyaMuz Bitkisi
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