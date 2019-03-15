Türkiye'de ele geçirildi: Çok tehlikeli ve çok pahalı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen ve 4 küçük cam içerisinde yılan zehri ile kimyasal madde ele geçirildi

Türkiye'de ele geçirildi: Çok tehlikeli ve çok pahalı...
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HAKKARİ Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesinde düzenlediği operasyonda ele geçirilen yılan zehirli dolu tüplerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,"14.03.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde yurtdışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine icra edilen operasyon neticesinde;1 red mercury (kırmızı cıva) yazılı tüp, 1 tüp içerisinde yeşil renkli yılan zehri olduğu değerlendirilen madde ve 2 şeffaf tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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