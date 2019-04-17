Türkiye'de bir ilk! Oceanman yarışlarına Alanya ev sahipliği yapacak

OCEANMAN Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğiyle düzenlenecek olan Oceanman Turkey Yarışları'nın basın toplantısı Alanya Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Abdurrahman Açıkalın, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Antalya Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde ülkemizde ilk kez bu kadar kapsamlı uluslararası platformda gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük açık su yarışları serisi Oceanman Yarışları'nı Alanya'mızda gerçekleştiriyoruz. Oceanman Yarışları'nda çocuklar arası kategorilerden başlayarak, takım, 1.5- 5 ve 10 kilometre mesafelerindeki yarışmalarda her yaştan ve seviyeden yüzücüler katılım sağlayacak" dedi. Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, "Alanya, sporu vesile ederek marka değerini arttırmaya devam ediyor. Oceanman Yarışları'na katılan sporcuların yüzde 67'si aileleriyle katılıyor. Dolayısıyla Alanya, yarışma haftasında 2 bine yakın sporcuyu ve yakınını ağırlayacak. Dünya Şampiyonası'nda derece almış sporcular da yarışa katılacak. 5 ve 10 kilometre parkurunda sporcular, Keykubat Plajı'ndan başlayarak Kleopatra Plajı'na yüzerken, tarihi Alanya Kalesi'nin çevresini dönecek. Parkur olarak Alanya Kalesi ve çevresini seçmemizin sebebi dünyada benzerine ender rastlanan böylesine muhteşem bir doğaya sahip olması ve yüzmeyi vesile ederek Alanya'nın uluslararası alanda ön plana çıkartılması. Organizasyon sonrasında 20 ülkeden gelen yarışmacıların 'Alanya'da ben bu parkurda yüzdüm' diyebilmeleri beklentilerimiz arasındadır" diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL'DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Her zaman söylediğim gibi Alanya sporun başkentidir. Yılda 60'a yakın spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 13- 14'ü uluslararası nitelikte. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Oceanman Açık Su Yarışları'nın Alanya'da gerçekleştiriliyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Alanya'mızı hem ulusal hem de uluslararası alanda marka haline getiriyoruz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, gelecek yıllarda bunu katlayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm Alanya halkını 11-12 Mayıs'ta yarışları izlemeye davet ediyorum" dedi.