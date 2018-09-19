Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 'ucuzladı'

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 20 maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli asgari ekonomik şartlar yumuşatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 'ucuzladı'
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CUMHURBAŞANI Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Buna ilaveten, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara, yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan 'en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi' de '50 kişi' olarak değiştirildi.

Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

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