Türkiye birincisi öğrenciler Başkan Şahin'i ziyaret etti

Milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Neval Sadullahoğlu ve Osman Bulanık aileleriyle birlikte ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Başarılı öğrencilere “Atatürk” isimli bir kitap ile Laptop hediye eden Başkan Şahin, “LGS’de tam puan alarak Alanya’mızın gururu olan öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ederim” dedi. Öte yandan Neval Sadullahoğlu’nun Galatasaray Lisesi’ni, Osman Bulanık’ın da İstanbul Erkek Lisesi’ni kazandıkları açıklandı.

Türkiye birincisi öğrenciler Başkan Şahin'i ziyaret etti
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HABERİN GALERİSİ
Türkiye birincisi öğrenciler Başkan Şahin'i ziyaret etti

Türkiye birincisi öğrenciler Başkan Şahin'i ziyaret etti

LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencisi  Neval Sadullahoğlu ve Alanya Şükrü Mülazimoğlu ortaokulunda okuyan Osman Bulanık, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Şahin, başarılı öğrencileri tebrik etti. 
ŞAHİN: “ALANYA’MIZIN GURURU OLDULAR”
Öğrencilerin aldıkları başarıyla Alanya’nın adını ülke çapında duyurduklarına değinen Başkan Şahin, “Ben kendi adıma ve tüm Alanya iş dünyası adına öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ederim. Gururumuz oldular. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Alanya’mızın, bölgemizin, ülkemizin böyle başarılı kardeşlerimize ihtiyacı var. İnşallah bundan sonraki hayatları da başarılarla dolu olur” diye konuştu. Başkan Şahin, başarılı öğrencilere laptop ve İlber Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabını imzalayarak hediye etti. Başarılı öğrenciler Neval Sadullahoğlu ve Osman Bulanık ise Başkan Şahin’e hediyelerinden dolayı teşekkür ettiler ve bundan sonraki öğrenim hayatlarında da başarı sözü verdiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 13:00
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