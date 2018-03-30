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Türkiye beyaza büründü!

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü

Türkiye beyaza büründü!

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü

30 Mart 2018 Cuma 20:13
Türkiye beyaza büründü!
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KARS yağışının etkili olduğu Digor Borluk mevkiinde vatandaşlar baharı beklerken, yeniden kar yağması şaşırttı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu 2 bin 286 rakımlı Borluk Mevkii adeta buz tuttu. Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte zorlandı. Borluk Mevkiinde bulunan Hanlar Köyü ise bahar ayında yeniden kışı yaşadı. Kars’ta soğuk ve yağışlı havanın gece de etkili olması bekleniyor.  

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Anahtar Kelimeler:
KarsBeyaz
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