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Türkiye Alanya'daki battı çıktıları konuştu

Pazar akşamı sağanak yağmura teslim olan Telekom Kavşağı'ndaki battı çıktılar Alanya'nın yanı sıra tüm Türkiye tarafından konuşuldu. Sulara gömülen iki aracın fotoğrafları pek çok gazetenin birinci sayfasında yer aldı

Türkiye Alanya'daki battı çıktıları konuştu

Pazar akşamı sağanak yağmura teslim olan Telekom Kavşağı'ndaki battı çıktılar Alanya'nın yanı sıra tüm Türkiye tarafından konuşuldu. Sulara gömülen iki aracın fotoğrafları pek çok gazetenin birinci sayfasında yer aldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:54
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Çevreyolu'nda Pazar akşamı şiddetli yağmur nedeniyle su basan altgeçitte iki araç tamamen sular altında kaldı. Aracı sular altında kalan otomobil sürücüsü canını yüzerek kurtardı. Pazar günü saat 19.00 sularında şiddetini iyice artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çevreyolu'nda geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Telekom Kavşağı'ndaki altgeçidi su basması üzerine bir minibüs ve bir otomobil sular altında kaldı. Otomobil sürücüsü ise tamamen su altı kalan araçtan kendisini dışarıya atıp yüzerek kurtuldu. Sürücünün aracından çıktıktan sonra yüzerek sudan çıkması olay yerindeki bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Suya batan araçları ise olay yerine gelen çekiciler çıkardı.
TÜRKİYE ALANYA'YI KONUŞTU
Sağanak yağmur nedeniyle yaşanan olay sonrası çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine tüm Alanya bu konuya odaklandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Bu konuda uyarıda bulunduk ama kimse bizi dinlemedi. Yanlış yapılan işleri eleştirince, yani vatandaşın menfaatini koruyunca 'Yatırımlara karşısınız' diyorlar. 'Bu CHP zihniyeti' diyorlar. Bu bölge için de uyarılarımız dikkate alınmadı ve bedelini halkımız ödüyor. Bu projeyi yapan ve uygulayanlar hakkında ne yapılacak, kamuoyu bilgilendirilmeli. Aksu'da unutulan tramvay hattı ve Serik'te trafiğe açıldıktan sonra çöken köprü hemen unutuldu. Merak etmeyin, bu da unutulur. Önümüz kış, acilen önlem alınmalı ve vatandaşlar bilgilendirilmeli" diye konuştu.
'ALANYA'DAN ÖZÜR DİLESİNLER'
Yaşanan olay sonrası yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sünbül ve Kerim Ünlü ile olay yerine gidip inceleme yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, "Alanya'nın battı çıktısını yerinde inceledik. Batıp çıkamayan araçların köprünün altında kaldığını görmek bizleri üzdü. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. İhmali ve kusuru olan her kim veya hangi kurumlar ise, projelendiren ve uygulayan müteahhit firma derhal Alanya halkından özür dileyip hatalarını telafi etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sabah 10.00'a kadar etkili olan yağışta metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 17:46
Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağmurBattı çıktıTelekom Kavşağı
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ALANYALI 2017-10-09 16:00:59

AMAN TÜRKDOĞAN SEN EKSİK KALMA...

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