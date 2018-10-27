Türkiye 1’incisi Alanya’dan

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Değerler Eğitimi Merkezi’nin Türkiye çapında organize ettiği “Türkiye´nin Değerleri” konulu resim yarışmasında Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ceyda Yalçın Türkiye birincisi olarak Alanya’nın gururu oldu. Kara kalem çalışmasıyla 43 bin eser arasından birinci olan Ceyda Yalçın, okul müdürü, öğretmenleri ve ailesi ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er’i makamında ziyaret etti. Hüseyin Er tarafından çeyrek altınla ödüllendirilen öğrencimiz aynı zamanda 6 bin TL para ödülü de aldı. Yalçın’ın başarısını değerlendiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er "Öğrencimi, ailesini ve öğretmenlerimizi değerler eğitimi alanında aldıkları bu ödülden dolayı kutluyorum. Daha çok çalışarak Alanya’yı her alanda daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.