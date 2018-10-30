Türkdoğan’dan konser teşekkürü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Mustafa Yıldızdoğan’ın sahne aldığı konseri organize ederken kendilerine tam destek veren Konaklı Mahalle Başkanı Ali Yüksel’e teşekkür etti.

Türkdoğan’dan konser teşekkürü
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, önceki gün Konaklı Stadyumu’nda yapılan ve ülkücü camiada ‘Çağın Karacaoğlan’ı’ olarak anılan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın sahne aldığı konseri organize ederken kendilerine tam destek veren Konaklı Mahalle Başkanı Ali Yüksel’e teşekkür etti. Cumhuriyet Şöleni adını verdikleri etkinlikte Ali Yüksel ve ekibinin özveriyle çalıştığını söyleyen Türkdoğan, “Fedakarlık ve özveriyle görevini yerine getiren Ali Yüksel’in şahsında Konaklı’da ikamet eden partililerimize ve ülküdaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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