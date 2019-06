Türkdoğan’dan Ankara açıklaması: Her şey Alanya için!

CUMHUR İttifakı heyeti ilk olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Alanya’nın sorunları ve geleceğine ilişkin istişarelerin gerçekleştiği ziyaretlere ilişkin ilk açıklama MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’dan geldi. Türkdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Belediye Başkanı’mız Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanımız Mustafa Toklu, Belediye Meclis Üyelerimiz ve #Cumhur İttifakı Ekibimizle Ankara'da, Cumhur İttifakı'nın isim babası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ve Alanya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ettik. Alanya Belediye’mizin, şehrimizi 2024'e taşıyacak önemli projelerine verecekleri destekleri için şahsım ve teşkilatım adına Sayın Genel Başkanımıza ve Sayın Bakanımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ülkenin ve milletin bekası için oluşan Cumhur İttifakı'nın Alanyamız'daki temsilcileri olan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Ak Parti İlçe Başkanımız Mustafa Toklu'ya, Belediye Meclis Üyelerimize, MHP ve Ak Parti teşkilatlarının her kademesinde görev yapan değerli dava arkadaşlarımıza, söz konusu, millet ve Alanya menfaatleri olunca göstermiş oldukları samimiyet ve uyumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Biriz, beraberiz. Her şey Türk milleti için, her şey Alanya için.”