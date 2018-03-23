Türkdoğan ve Gündoğdu'dan püskevit ikramı

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Cuma Pazarı'na alışverişe gelen vatandaşa ve pazarcı esnafına kandilde hem simit hem de MHP ile özdeşleşen bir tatlı haline gelen püskevit ikram etti. İki bisküvinin ortasına konulan ve genelde gül aromalı olan lokumdan oluşan püskevit ikramı için Türkdoğan ve Gündoğdu'ya pazarcı esnafı ve vatandaşlar teşekkür ettiler.
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