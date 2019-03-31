Türkdoğan oyunu Yücel’le kullandı: 'Alanya'mıza hayırlı olsun'

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan oyunu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda kullandı.

Türkdoğan oyunu Yücel’le kullandı: 'Alanya'mıza hayırlı olsun'
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TÜRKDOĞAN’a Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Türkdoğan oyunu kullandıktan sonra Dim TV’ye konuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ülkenin, devletin ve milletin bekası için önemli olduğunu söyleyen Türkdoğan, “Seçimler ülkemize, Antalya’mıza ve Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi. Daha sonra Milletvekili Çelik, Başkan Yücel, Toklu ve Türkdoğan bir süre sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

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