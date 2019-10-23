Türkdoğan'dan Politika Kulisi'nde! Ülke ve Alanya gündemini değerlendirecek
Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Politika Kulisi programının bu haftaki konuğu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan olacak.
GÜNCEL 23.10.2019, 14:58
DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programda Türkdoğan hem ülke hem de Alanya gündemini değerlendirecek. MHP Antalya İl Teşkilatı’nda yaşanan başkanlık değişimi, Alanya Belediyesi’nin ikinci dönem performansı, MHP İlçe Teşkilatı’nın önümüzdeki dönem hedefleri, Alanya’nın 2020’de il olacağı iddiaları gibi konularda yöneltilecek soruları yanıtlayacak olan Türkdoğan, ayrıca canlı yayında Whatsapp ve Facebook mecrasından izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verecek. Politika Kulisi, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.
29°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2