Türkdoğan'dan Politika Kulisi'nde! Ülke ve Alanya gündemini değerlendirecek

DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programda Türkdoğan hem ülke hem de Alanya gündemini değerlendirecek. MHP Antalya İl Teşkilatı’nda yaşanan başkanlık değişimi, Alanya Belediyesi’nin ikinci dönem performansı, MHP İlçe Teşkilatı’nın önümüzdeki dönem hedefleri, Alanya’nın 2020’de il olacağı iddiaları gibi konularda yöneltilecek soruları yanıtlayacak olan Türkdoğan, ayrıca canlı yayında Whatsapp ve Facebook mecrasından izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verecek. Politika Kulisi, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.