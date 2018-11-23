Türkdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

TÜRKDOĞAN açıklamasında, "Öğretmenlerimiz yarınların güçlü, büyük ve lider ülkesi Türkiye’nin temel harcını yoğuran milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Öğretmen en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol gösteren, aynı zamanda en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceği özveriyle hazırlayan sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen çökmeye mahkum olur, daima geride kalır ve nihayetinde canlılık emarelerini kaybeder. Bir milletin yürütücü gücü olan öğretmenin toplumsal hayattaki önemini Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' Veciz sözüyle dile getirmiştir.

Bu vesileyle, bu özel gününde, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, görevine devam eden ve göreve yeni başlayan öğretmenlerimize üstün başarılar diliyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin 24 kasım öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

