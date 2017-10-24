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Türkdoğan'dan Dim'e tebrik ziyareti

Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümü ve Dim Web TV'nin açılışı nedeniyle Dim Medya Center'ı ziyaret eden Türkdoğan, Mehmet Ali Dim'i tebrik etti

Türkdoğan'dan Dim'e tebrik ziyareti

Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümü ve Dim Web TV'nin açılışı nedeniyle Dim Medya Center'ı ziyaret eden Türkdoğan, Mehmet Ali Dim'i tebrik etti

24 Ekim 2017 Salı 16:46
Türkdoğan'dan Dim'e tebrik ziyareti
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Dim Medya Center'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk ile birlikte Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret eden Türkdoğan, Dim'e piyasaya yeni çıkan kitabı "Arif Ahmet Denizolgun - Adanmış Bir Ömür" adlı kitabını imzalattı. Yeni Alanya'nın 50. kuruluş yıldönümü ve Dim Web TV'nin açılışı nedeniyle Dim'i ve ekibini tebrik eden Türkdoğan, "Sayın Dim, kitabını şahsımız için imzaladı. Misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Mehmet Ali Dim'in, Alanya Kültür Merkezi'nde devam eden Kitap Fuarı'nda yarın 16.00-18.00 saatleri arasında kitabını Alanyalılar için imzalayacağı öğrenildi.

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