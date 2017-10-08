Türkdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti

ANKARA'DAKİ 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'na katılan İlçe Başkanı Türkdoğan, sonra MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Türkdoğan, "Genel Başkanımız Bahçeli'yi, İl Başkanımız Aksoy ile makamında ziyaret edip ellerinden öptük. Kendisinin emir ve talimatlarını aldık. Liderimizin tüm Antalya'ya ve Alanya'ya selamları var" dedi.