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Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusuna yanıt arandı. İşte sorunun cevabı...

Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusuna yanıt arandı. İşte sorunun cevabı...

05 Ekim 2017 Perşembe 14:29
Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?
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MURAT Yıldırım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster"in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıya "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu soruldu. Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.
Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?
A- K harfi
B- M harfi
C- R harfi
D- S harfi
Cevap: K harfi
MURAT YILDIRIM YENİ SUNUCUSU OLDU
Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının yeni sunucusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinin ardından koltuğu bir başka usta isim Selçuk Yöntem almış ve kısa sürede programla özdeşleşmişti. Selçuk Yöntem bir süredir devam ettiği görevini genç neslin sevilen oyuncularından Murat Yıldırım’a bıraktı.
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı.
YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Murat Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışması, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisiyle oldu. Ancak dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Murat Yıldırım, oyunculuğa "Büyük Yalan" dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan "Fırtın"a dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan "Araf" filmi ile ilk kez başrol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterMurat Yıldırım
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