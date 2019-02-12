Türkbeleni vatandaşların beğenisini kazandı

MANAVGAT'TA 2013 yılında meydana gelen büyük yangında zarar gören, Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı proje ile yaşam alanına dönüştürüldü. Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından 35 milyon TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. 10 bin yeni ağacın dikildiği Manavgat’ın yeni yaşam alanı Manavgatlıların akınına uğruyor. Vatandaşlar, yemyeşil bir vadi içinde yer alan modern yürüyüş yollarının, özenle çalışılmış peyzajının, gençler ve çocuklar için yapılan spor ve oyun alanlarının ve muhteşem deniz ve nehir manzarasının keyfini çıkarıyor. Manavgatlılar tam not verdikleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.