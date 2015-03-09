Türkan Şoray’dan şiddet itirafı

ANTALYA'DA 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşiye katılan Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şorayş, “Şiddet gördünüz mü?” sorusuna, “Her kadın öyle veya böyle manevi ve fiziksel şiddete uğramıştır” cevabını verdi. Şoray, ayrıca izlenmez korkusuyla dizi çekiminde yer almadığını söyledi.

Antalya’da bir alışveriş merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hayranlarıyla bir araya gelen Türk sinemasının yıldızı “Sultan” lakaplı Türkan Şoray, büyük ilgiyle karşılandı. Alışveriş merkezinin zemin katında kurulan stant önünde uzun kuyruklar oluşurken, Şoray’ı daha iyi görmek isteyen bazı hayranları ise merdivenlere tırmandı. Alkışlar ve çığlıklar eşliğinde kendisi için hazırlanan standa gelen Şoray’ın başından aşağı güller döküldü. Bazı hayranları Şoray’a “Türkan teyze” şeklinde hitap ederken, bazıları ise Şoray’ın elini tutabilmek için uzun uğraşlar verdi. İlgiden çok memnun olduğunu belirten Türkan Şoray’ın zaman zaman gözleri doldu ve duygusal anlar yaşandı.

“50 YILLIK SİNEMA KARİYERİMİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ”

Şoray, bazı internet sitelerinde Türk kadınlarının örnek aldığı ve en çok yerinde olmak istediği ünlüler arasında Türkan Şoray’ın çıktığı sonucunu da değerlendirdi. Bu sonucun en büyük ödüllerden biri olduğunu belirten Şoray, “50 yıllık sinema kariyerimin en büyük ödüllerinden birisidir. Bu güzelliklere layık olmuşumdur inşallah” dedi.

Şoray, bir hayranının “Dizi ya da sinema filmi projeniz var mı?” sorusu üzerine oynayacağı dizinin beğenilmemesi korkusunu taşıdığını belirterek, “O kadar güzel bir şey olmalı ki izlenmeli. Bilemiyorum ki yapayım mı izlenir mi? İzlenmez korkusuyla dizi yapamıyorum. Ama bu sevgi seli beni cesaretlendirdi” diye konuştu.