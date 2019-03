Türkan Şoray Kültür Merkezi ACB üyesi oldu

MURATPAŞA Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Antalya Kongre Bürosu'na (ACB) üye oldu. Üyelik plakası; düzenlenen törenle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teslim edildi. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyeliği nedeniyle düzenlenen törene; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ACB Başkanı Davut Çetin ve ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege’nin katılımıyla gerçekleştirildi.



“Antalya’mız kongrelerle dolsun taşsın”

Antalya’nın, uluslararası kongreler düzeyinde aranılan ve tercih edilen bir merkez olmasını istediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal; “İstiyoruz ki; Antalya’mız kongrelerle dolsun taşsın, kongreler için gelen turistler ile dolsun taşsın. Maalesef geçtiğimiz son beş yılda Türkiye’mizi yönetenlerin ağır hataları ve o ağır hataları kullanan yurt dışındaki art niyetli çevreler nedeni ile ülkemiz ve ilimize dair güvenlik algısı çok ciddi şekilde bozuldu. Haksız bir güvenlik algısı var. Bu haksız algının kırılması için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Antalyamız çok güvenli bir şehir” dedi.



“Akıllı Turizm Merkezi”

Muratpaşa Belediyesi olarak, gelecek dönemde de, turizm alanında önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Uysal, şöyle devam etti; “Akıllı kent yönetiminde güvenlik algısını farklı bir bakış açısı ile ele almak ve dünyanın her yerinden seyahat eden kişilere ulaşarak, güvenli kent olduğumuzu da anlatacak, interaktif tanıtım yapan akıllı turizm merkezi kurmak istiyoruz. Gelecekte, Antalya’mızın sokakları; Kaleiçi’ni Termessos’u, Perge’yi merak eden, bizimle günlük sosyal hayatı paylaşmak isteyen, Antalya’nın 3150 metreye kadar çıkan sıra dağlarını, onlarca şelalesini, irili ufaklı akarsularını mağaralarını merak eden, özgürce gezen insanlarla dolsun taşsın istiyoruz.”



“Şehrin kültür ve sanatını anlatmak”

Antalya Kongre Bürosu’nun, 1995 yılından beri Kongre Birliği’nin üyesi olduğunu ve Birliğin 53’üncü genel kurulunu, Antalya’da çok başarılı bir şekilde ettiğini belirten ATAV Başkanı Ege şunları söyledi; Kentimizin, sadece otellerinde şu an 200 bin koltuk var. Bu kentin kültür ve sanatı olmazsa belirli bir süre sonra anlaşılmaz bir hal alıyor. Eğer yerel yönetimlerimiz bu şekilde kültür ve sanata önem verirlerse, işin ucundan tutarlarsa sürdürebilirliği çok daha kuvvetli olur. Kentimi anlatırken; Exponun salonunu anlatmam, Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni söylemem çok önemli. Çünkü şehir merkezinin yaşadığını, kültüre sanata değer verdiğini anlatmamız lazım.”



Çetin: “Antalya için çok önemli bir merkez”

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin, kendi kataloglarında da yeralacağını belirten ATSO ve ACB Başkanı Çetin; “Böyle bir kültür merkezi yaptığı için Ümit başkanı tebrik ediyorum. Antalya için çok önemli bir merkez. Her gün etkinlik var, bende takip ediyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bundan dört beş sene önce Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin merkezinde bir yatırım yaptık. Elimizde bir 5 bin kişilik expo kongre merkezi var ama daha hiç kullanıldığını görmedik. Çünkü önceden planlanmadı. Önceden planlanması gerekiyor ki şehire katkı koysun” dedi.