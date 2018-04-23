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Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri gerçekleştirdi

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri gerçekleştirdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:17
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri
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ADANA'DAKİ İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan havalanan akrobasi  timi, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı semalarında gösteri yaptı.
 
Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların  Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.
Uçakların, iniş, tırmanış ve dönüş hareketleriyle yaptığı şekiller  alkış alırken, alçaktan yaptığı hareketler nefesleri kesti.
 
Kıyının tamamına yakının dolması nedeniyle çok sayıda kişi gösteriyi,  denizin üstündeki kayalıklara çıkarak izledi.
 
Yaklaşık 30 dakikalık gösteride uçakların gökyüzünde çizdiği kalp  işareti, beğeni toplarken, vatandaşlar güzel görüntüyü cep telefonlarıyla  görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.
 
AA muhabirine duygularını anlatan Zehra Şekerci, çok güzel bir  etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok duyguluydu, çok güzeldi. Harika,  muhteşem bir çalışmaydı, anlatılmaz yaşanır. Küçük kızım çok heyecanlandı. Çok  yakınımızdan geçtiler. İnanın böyle yüreğimiz ağzımıza geldi 'acaba çarpar mı?'  diye. Milimetrik hesap yapmışlar ama çok güzel yapmışlar. dedi.
 
Alihan Küçük de gösteriyi çok beğendiğini vurgulayarak, "Müthiş bir  şey. Mersin Mersin olalı böyle bir şey görmemiştir. Emeği geçen herkese teşekkür  ederim." ifadesini kullandı.
 
Gösterinin minik izleyicilerinden 9 yaşındaki Ahmet Kayra Baflı ise  uçakları ilgiyle izlediğini belirterek, "Gösteri çok güzeldi. Uçaklar çarpışacak  gibi oldular. Bazılarının arkasından beyaz kırmızı renkli dumanlar çıkıyordu. O  renklerden bir kalp şekli yaptılar. O an çok heyecanlandım." diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TÜRK YILDIZLARI23 NisanTürk Hava Kuvvetleri
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