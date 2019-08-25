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Türk yayıncının '11 Eylül' yorumu ABD’de tepki çekti

ABD’de yaşayan ‘YoungTurks’ TV programında içerik üreticilerinden olan Hasan Piker’in sosyal medyada 11 Eylül saldırılarına dair yaptığı paylaşım, ABD medyasında tepki çekti

GÜNCEL 25.08.2019, 17:42 25.08.2019, 17:45 Enes Subaşı
Türk yayıncının '11 Eylül' yorumu ABD’de tepki çekti
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YoungTurks TV programı ile tanınan ve sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan Hasan Piker, sosyal medyada ABD’nin dış politikasını eleştirdi. Piker, “ABD’nin dış politikadaki kararları 11 Eylül’e yol açtı. Bu 2001’de söylenecek tartışmalı bir şeydi. Aptal olmayın. Bin Ladin’e silah verdik ve onu eğittik. 11 Eylül’den çok önce bölgeyi dengesizleştirdik. Şimdi, Dan Crenshaw'ın bu klipte haklı göstermeye çalıştığı bu sürekli savaşta sıkışıp kaldık. Tam da bu tür bir tavır, yurtdışında binlerce genç erkek ve kadını ölüme gönderdi” dedi.

#Türk yayıncı
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