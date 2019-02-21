Türk tur operatörleri yeniden yükselişe geçti

ALMANYA'DA yayınlanan Fvw Dergisi’nin Avrupa’nın en büyük 50 tur operatörü ile ilgili araştırmasında Türk tur operatörlerinden 4’ü listeye girdi.

Bunlardan OTI Holding’in iki yıl önce satın aldığı Ferien Touristik ciro ve müşteri sayısını artırarak önceki yıl 31. sırada iken bu yıl 24. sıraya yükseldi.OTI Holding’in satın almasından sonra pazarda hızla yükselen Ferien 2018’de müşteri sayısını yüzde 63 artırarak 188 bin kişiye yükseldi.

Benzer durum İsviçre Merkezli Bentour ve Hollanda merkezli Corendon için de geçerli. Türk tur operatörleri bu ülkelerde de büyüyor.

En büyük 50 tur operatörü listesine giren diğer Türk tur operatörlerinden İsviçre merkezli Bentour da önceki yıl 30. sırada iken 2018’de 26. Sıraya yükseldi

Listede yer alan Anex Tour da önceki yıl listenin 49. sırasında iken 2018’de 29. sıraya yükseldi.

Bu arada Hollanda’daki Corendon da bulunduğu pazarda hızla yükseliyor.

En büyüt 50 tur operatörü listesine giren Türk tur operatörleri