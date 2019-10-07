Türk topçuları terör örgütü YPG mevzilerini dövüyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik harekâtına ilişkin ilk haberler gelmeye başladı. Türk topçuları terör mevzilerini döverken, bir F-16'nın da terör örgütü YPG konvoyunu vurduğu görüntüler paylaşıldı
GÜNCEL 07.10.2019, 23:29
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtına ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı.
Bölgeyi yakından takip eden pek çok sosyal medya kullanıcısı, terör örgütü YPG'nin vurulma görüntülerini paylaştı.
İddaya göre "Kamışlı, Malikiye ve Derik arası, Fırtına topçu bataryaları ile dövülüyor."
Irak-Suriye sınır hattındaki Yakubiye Kapısı'ndan geçen bir YPG konvoyu da Türk F-16'ları tarafından vuruldu.
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