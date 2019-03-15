Türk televizyonculuk tarihine damga vuran dizi geri dönüyor!

BEHZAT Ç.'nin Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu, dizinin Netflix ile döndüğünü duyurdu. Behzat Ç. çekimlerine kadronun tamamlanmasının ardından başlanacak.

EKİP TEKER TEKER GERİ DÖNÜYOR

Ekip işlerinin hepsini teker teker bitirip dönüyormuş gibi görünüyor. Behzat Ç. Harun gibi karakterler hazırda beklerken Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix'le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı.

SEDA BAKAN, DİZİDE HAMİLE KARAKTERİ İLE DEVAM EDECEK

Seda Bakan'ın hamileliği sebebiyle, dizide Harun karakterinden hamile olarak devam edeceği ve dizi çekimleri tamamlanınca doğuma gideceği söyleniyor. Dizinin hayranları Harun'un baba olma heyecanını izleyecek. Behzat Ç. çekimlerine gelecek günlerde başlanacak ve ilk çekim gününü Netflix duyuracak.

Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, Instagram hesabından paylaşım yaparak çıkan haberleri doğruladı.