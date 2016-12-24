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Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...

Büyüklerde 6 Türkiye rekoruna sahip eski milli atlet Ahmet Melek, 50 yaşında vefat etti

Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...

Büyüklerde 6 Türkiye rekoruna sahip eski milli atlet Ahmet Melek, 50 yaşında vefat etti

24 Aralık 2016 Cumartesi 15:08
Türk sporunun acı günü! Yaşamını yitirdi...
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TÜRKİYE rekortmeni eski milli atlet Ahmet Melek,  Burdur'da vefat etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, 1966 doğumlu  Ahmet Melek, 50 yaşında kalp krizine yenik düştü.
Uzun atlamada bir, dekatlonda 5 olmak üzere büyüklerde 6 Türkiye  rekoru bulunan, farklı yaş gruplarında da Türkiye rekorlarına imza atan Ahmet  Melek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda  öğretim görevlisiydi.
Merhumun cenazesi, yarın memleketi Manisa'da toprağa verilecek
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