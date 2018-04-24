Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110448
ALTIN
174.306
DOLAR
4.0883
STERLİN
5.6964
EURO
4.9828
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar

Türk şirket üretti! Görünüşüne aldanmayın, dünya peşine düştü

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olan Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü

Türk şirket üretti! Görünüşüne aldanmayın, dünya peşine düştü

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olan Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü

24 Nisan 2018 Salı 11:57
Türk şirket üretti! Görünüşüne aldanmayın, dünya peşine düştü
banner404

FAALİYETLERİNE 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasaya satan şirket, 90 ülkeye yaptığı ihracatla da ekonomiye katkı sağlıyor. Firmanın genel müdür yardımcısı Mehmet Karakuş, Monde Selection'ın kalite düzeylerini belirleyen bağımsız ve uluslararası bir enstitü olduğunu söyledi. Enstitünün, tadım ve test metodolojileri, izlediği yasal kurallar ve bilimsel analiz güvenilirliğiyle tanındığını dile getiren Karakuş, burada ürünlerin, bilim adamları, beslenme ve sağlık danışmanları, gurmeler ve prestijli aşçılık kuruluşlarından gelen şefler tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

"KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR, VİTAMİN BAKIMINDAN ZENGİN"

Karakuş, kendilerinin de yüksek kalitede üretim yapmaya azami özen gösterdiklerini, Uzak Doğu pazarının da firmaları için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen bu pazarda tutunabilmenin çok zor olduğuna işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu bölgeye özel, Mürekkep Balıklı Spaghetti'yi ürettik. Uzak Doğu'dan ciddi bir talep geldi. Damak tadımıza yabancı değil. Balık tadı var. Mucizevi bir besin. Antioksidan özelliği var. Kansızlığa iyi geliyor. Vitamin ve minerallerle besleyici özelliği biliniyor. Türk tüketicisiyle de tanıştırmaya başladık. Yurt dışı için üretiyoruz ama ülke pazarına da sunuyoruz. Tüketicimiz yavaş yavaş bunu görmeye başlayacak. Gören şaşırıyor. Türkiye'de de lezzet arayanlara bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Monde Selection'da aldığı ödülle ürünümüz taçlanmış oldu. Ürünümüzün uluslararası düzeyde aldığı kalite tescili bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda kurulan bir marka olarak ülkemize uluslararası alanda ödüller kazandırmak bizim için büyük bir onur."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KonyaUzak DoğuMürekkep Balıklı Spaghetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li kadınlar basınla buluştu
CHP'li kadınlar basınla buluştu
 ‘Kim demiş GZP'ye büyük uçak inemez diye’
 ‘Kim demiş GZP'ye büyük uçak inemez diye’
Depremin izi gün ağarınca ortaya çıktı, okullar tatil edildi!
Depremin izi gün ağarınca ortaya çıktı, okullar tatil edildi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim