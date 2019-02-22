ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği’ni yeniden canlandırmak, gençlere sevdirmek ve yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4’üncü Altın Nota Beste Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Türkiye’nin tek Türk Sanat Müziği beste yarışmasında kazananlar final gecesinde açıklandı. AKM’de gerçekleşen geceye, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Müzikli gece

Gecede Türk Sanat Müziği’nin kalbi Antalya’da attı. Ödül töreninin ilk bölümünde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM Bölümü müzisyenleri, 439 eser arasında finale kalan 10 besteyi seslendirdi. Birbirinden güzel besteleri değerlendirmeye alan jüri, kararını vermekte oldukça zorlandı. Törenin ikinci bölümünde ise coşku tavan yaptı. Türk Sanat Müziği'nin sevilen sanatçısı Hüner Coşkuner, duayen ve unutulmaz bestekarların birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi. Coşkuner, muhteşem yorumuyla izleyenleri müzik yolculuğuna çıkardı.

Büyük bestekarlar

Müzikle dolu özel gecede jüri üyeleri arasında bulunan duayen bestekarlar Mustafa Sağyaşar, Coşkun Sabah ve Ali Şenozan da sürpriz yaparak, sahneye çıktı. Sağyaşar, Sabah ve Şenozan’ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden sanatseverler, Göksel Baktagir'in kanun taksimini büyük bir beğeniyle dinledi. Usta sanatçılar izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Türel: “Altın Nota ile şeref duyuyorum”

Antalya'nın kültür ve sanat alanında hızla ilerleyen bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Menderes Türel, “Antalya Film Festivali ve Antalya Piyano Festivali’ne uluslararası bir nitelik benim belediye başkanlığım dönemimde kazandırıldı. Bunlarla onur duyuyorum. En çok şeref duyduğum projelerimizden bir tanesi de kendi musikimize sahip çıktığımız Altın Nota Yarışması yani bugün burada 4’üncüsünü düzenlediğimiz muhteşem gecedir’ dedi.

Ödüllerini sahiplerine 'Türkiye güzel Antalya çok güzel’ mottosu ile takdim eden Başkan Türel, Antalya için söylenen en güzel sözün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehridir’ sözü olduğunu ifade etti. Başkan Türel, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere Antalya’yı yönetme onuruna kendisinin layık gördükleri için teşekkürlerini iletti.

İşte kazananlar

4. Altın Nota Beste Yarışması'nda birinciliği, sözleri Enes Hanpa'ya bestesi Salih Berkmen'e ait "Ne zaman çalar sevda kapımı’ adlı eser kazandı. İkinciliği ise söz ve bestesi İsmet Tahtacıoğlu'na ait "Çok mu erken bitti bilmem maceramız sevgimiz’ adlı eser elde etti. Arzu Subakan Kabukçu’nun sözlerini yazdığı, Kemal Külah'ın bestelediği ‘Ansızın karşımda seni görünce’ adlı eser ise üçüncülüğe layık görüldü. Dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı. Yarışmada birinci olan eser 5 bin TL, ikinci olan eser 4 bin TL ve üçüncü olan eser 3 bin 500 TL'lik ödülünde sahibi oldu.