Türk-Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor

TÜRK-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komiteleri toplantısı, Komite Eş Başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti. Türkiye ve Rusya’nın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için gereken formüller masaya yatırıldı. Ülkelerin tanıtım filmleriyle başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bilim ve eğitimde yapılan işbirlikleri ile yol haritasına ilişkin somut adımların atıldığını dile getirdi. İbiş şunları söyledi: "Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir." Komitenin Rusya tarafı Eş Başkanlarından Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Şevçenko da önerileri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Şevçenko, "Bilim dili dünya dilidir. Rusya, bilimde elde ettiği sonuçları paylaşmaya hazırdır, ekipman desteği için hazırdır. Artık somut adımlar atmaya başladık. Türkiye’nin enerjisine teşekkür ederiz" dedi. İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar da eğitim ve bilimin her iki ülke toplumunu yakınlaştıracak, kaynaştıracak ana unsur olduğunu belirterek Erdoğan’ın gelecek nisan ayında Rusya ziyaretinde Putin ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelebileceğini belirtti. İki ülkenin ortak üniversitesi için belirlenen belli başlı detaylar ise şöyle: "Lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. İşbirliği öncelikli teklif falanları Rusya’dan fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri, Türkiye’den tıp, ziraat ve toplum bilimleri. Dil eğitimleri gerçekleştirilecek. Akademisyen değişim programları, sempozyumlar, seminerler yapılacak."