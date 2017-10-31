Türk – Rus çalıştayı başlıyor

MOSKOVA Üniversitesi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin de yer aldığı 5 farklı Rus üniversitesinden toplam 21 Akademisyenin katılacağı çalıştayın tanıtımı amacıyla bugün ALTSO da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr Hasan Güneş ve ALKÜ Genel Sekretereri Doç Dr Yavuz Uysal katıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİR DESTEK DAHA

Hacettepe Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yıldırım Bayezid Üniversitesi, ANKA Enstitüsünün çalıştaya akademisyen göndererek destek olacağını belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, programın onur konuğunun da her zaman olduğu gibi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu müjdeledi. Şahin katılacak akademisyenlerin de ağırlıklı olarak Profesör olduğuna dikkat çekti.

Şahin açıklamasında, “Geçmişte gerçekleştirdikleri çok sayıda programa olduğu gibi iki ülke ilişkileri açısından önem taşıyan bu çalıştaya da Dışişleri Bakanımız katılarak bizleri onurlandıracaktır. Gala gecesinde Rus ve ülkemiz bilim adamları ile bir araya gelecek olan Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşrifleri bu toplantının önemini ve uluslararası etkisini arttıracaktır ” dedi.

Şahin konuşmasında ayrıca, çalıştayın hazırlanmasındaki emekleri nedeniyle ALKÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcısı Prof Dr Hasan Güneş, Genel Sekreter Doç Dr Yavuz Uysal ile Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz’e teşekkür etti.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr Hasan Güneş de bu gibi önemli ve büyük organizasyonlarda ALTSO’nun desteğini almaktan duydukları memnuniyeti belirterek başladığı konuşmasında, “Sayın Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi bu çalıştaya da duyarlı yaklaştı ve desteğini esirgemedi. Organizasyon uluslararası düzeyde. Ülkemizden de çok sayıda başarılı üniversite hocaları çalıştayımıza katılarak katkıda bulunacak. Ben ayrıca bu önemli organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Dışişleri bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan çalıştay yarın saat 10:00 da ALKÜ İşletme Fakültesi’nde başlayacak. Program toplam 3 gün sürecek. Konuklar 5 Kasım günü Alanya’dan ayrılacaklar.