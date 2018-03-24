Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

"Türk ordusu bizi de kurtarsın" diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi. Görüntü, TSK'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı

"Türk ordusu bizi de kurtarsın" diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

TSK, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi. Görüntü, TSK'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı

24 Mart 2018 Cumartesi 20:33
"Türk ordusu bizi de kurtarsın" diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi
banner404

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör  örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi  şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin  terör örgütü  PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından  görüntülendi.

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar  dikkati çekti.

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin  temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türk OrdusuTSKYPG/PKKTel Rıfat Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına hayatı felç etti
Fırtına hayatı felç etti
Sokakta hayvanlar bu şekilde bulundu! Bunun adı vicdansızlık
Sokakta hayvanlar bu şekilde bulundu! Bunun adı vicdansızlık
Lüks otomobil dereye uçtu!
Lüks otomobil dereye uçtu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim