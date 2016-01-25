BESTECİ Ergüder Yoldaş, İzmir’de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti. ’Sultan-ı Yegah’ adlı şarkının bestecisi olarak ünlenen 77 yaşındaki Ergüder Yoldaş uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 3 çocuk babası Ergüder Yoldaş’ın cenazesi İzmir’de toprağa verilecek. Ergüder Yoldaş'ın ölüm haberini oğlu Tunç Devrim Yoldaş duyurdu.

Türk müziğinin acı kaybı... Besteci Ergüder Yoldaş, İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Ergüder Yoldaş'ın ölümünü oğlu Tunç Devrim Yoldaş "Babam Ergüder Yoldaş 25 Ocak 2016 saat 03:20'de, tedavi görmekte olduğu İzmir Özel Su hastanesinde aramızdan ayrıldı" ifadeleriyle duyurdu.

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