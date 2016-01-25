25 Ocak 2016 Pazartesi 10:07
BESTECİ Ergüder Yoldaş, İzmir’de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti. ’Sultan-ı Yegah’ adlı şarkının bestecisi olarak ünlenen 77 yaşındaki Ergüder Yoldaş uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 3 çocuk babası Ergüder Yoldaş’ın cenazesi İzmir’de toprağa verilecek. Ergüder Yoldaş'ın ölüm haberini oğlu Tunç Devrim Yoldaş duyurdu.
Türk müziğinin acı kaybı... Besteci Ergüder Yoldaş, İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Ergüder Yoldaş'ın ölümünü oğlu Tunç Devrim Yoldaş "Babam Ergüder Yoldaş 25 Ocak 2016 saat 03:20'de, tedavi görmekte olduğu İzmir Özel Su hastanesinde aramızdan ayrıldı" ifadeleriyle duyurdu.
NUR YOLDAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Eşi Nur Yoldaş ise "Bana eşi ve Öğrencisi olmam onurunu yaşatan, oğlumun babası ve torunum Ergüder'in dedesi... Kompozitör ERGÜDER YOLDAŞ'ı kaybettik çok üzgünüz" sözleriyle acı haberi paylaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53