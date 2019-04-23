Türk mühendisler geliştirdi! Şimdi yollarda

OTOMOBİL kullanıcıları, SUV sınıfında bulunan araçlara ilgi gösteriyorlar. Talebin artmasıyla birlikte otomobil üreticilerinin de stratejilerinin değişmesine yol açan SUV sınıfı araçlar, ülkemizde bulunan teknoloji geliştiricilerin de takibinde. AVL Araştırma ve Mühendislik şirketinin başlatmış olduğu AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen SUV modeli, İstanbul trafiğinde 9 Nisan'dan beri test ediliyor.

ISO26262 ve AUTOSAR gibi uluslararası standartlara sahip olan SUV modelleri, testlerin tamamlanmasıyla birlikte seri üretime hazır olacak. Üstün teknolojik özelliklere sahip olan aracın dikkat çeken özellikleri arasında 20 farklı vites modunun bulunması yer alıyor. Sürüş kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılan farklı algoritmalar sayesinde, araç ortam koşullarına en iyi şekilde adapte oluyor. Hava koşulları, basınç değerleri gibi sürüşün durumunu değiştiren olaylara göre düzenlenmiş olan 20 farklı vites modu, otomobil kullanıcılarını fazlasıyla memnun edeceğe benziyor.Kullanılan algoritmalar ayrıca aracın el freni, arızalar gibi kontrol mekanizmaları içinde geliştirilmiş. Bu algoritmalar, şoförlerin kullanımını öğrenerek hareket ediyorlar. AVL Türkiye'nin Genel Müdürü olan Serkan İmpram yaptığı açıklamalarda, yapılan testlerle birlikte yazılımların olgunlaştırıldığını testlerin tamamlandığı anda seri üretim aşamasına geçilebileceğini belirtti. Bu aracı bir an önce tamamlamak istediklerini belirten İmpram, projenin tamamlanmasının ardından hibrit ve elektrikli araçlara yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.