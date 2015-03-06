Türk-İş'ten grevdeki işçilere para yardımı

AĞAÇ İş Sendikası'nın örgütlü olduğu SFC Orman Örünleri Fabrikası'nda çalışan 213 işçi, işverenin sendika ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerine katılmamasıyla grev başlattı. Grevin 37'nci gününde fabrika önünde bekleyen işçileri, Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ziyaret etti. Ramazan Ağar, özel sektörde işverenlerin sendikalaşmaya karşı çıktığını söyledi. Oysa sendikalı iş yerlerinde daha huzurlu ve kaliteli, birlik ve beraberlik içinde üretim yapıldığına işaret eden Ağar, şöyle dedi: "Burada iş yerimizin kapanması sadece işçi arkadaşlarımızın zararına değil, fabrikanın da zararına. Bunu hep birlikte düşünmemiz lazım. Sonuçta oturup bu meseleyi masa başında çözmemiz lazım. Aksi halde iş verenlerimizin, işçi arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim. Ama masa başına oturalım, hiç kimse mağdur edilmesin. Ne siz mağdur olun, ne de çalışanlar mağdur olsun. Dolayısıyla herkes mutlu olsun."

Ağar, konuşmasının ardından işçilere içinde 500 lira olan zarfları dağıttı.