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Türk-İş'ten grevdeki işçilere para yardımı

Kastamonu'da, orman ürünleri fabrikasında işverenin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması sonucu 27 Ocak'ta greve çıkan işçilere, Türk-İş tarafından 500 lira para yardımında bulunuldu

Türk-İş'ten grevdeki işçilere para yardımı

Kastamonu'da, orman ürünleri fabrikasında işverenin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması sonucu 27 Ocak'ta greve çıkan işçilere, Türk-İş tarafından 500 lira para yardımında bulunuldu

06 Mart 2015 Cuma 21:42
Türk-İş'ten grevdeki işçilere para yardımı
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AĞAÇ İş Sendikası'nın örgütlü olduğu SFC Orman Örünleri Fabrikası'nda çalışan 213 işçi, işverenin sendika ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerine katılmamasıyla grev başlattı. Grevin 37'nci gününde fabrika önünde bekleyen işçileri, Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ziyaret etti. Ramazan Ağar, özel sektörde işverenlerin sendikalaşmaya karşı çıktığını söyledi. Oysa sendikalı iş yerlerinde daha huzurlu ve kaliteli, birlik ve beraberlik içinde üretim yapıldığına işaret eden Ağar, şöyle dedi: "Burada iş yerimizin kapanması sadece işçi arkadaşlarımızın zararına değil, fabrikanın da zararına. Bunu hep birlikte düşünmemiz lazım. Sonuçta oturup bu meseleyi masa başında çözmemiz lazım. Aksi halde iş verenlerimizin, işçi arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim. Ama masa başına oturalım, hiç kimse mağdur edilmesin. Ne siz mağdur olun, ne de çalışanlar mağdur olsun. Dolayısıyla herkes mutlu olsun." 
Ağar, konuşmasının ardından işçilere içinde 500 lira olan zarfları dağıttı.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 20:44
Anahtar Kelimeler:
Yol İş SendikasıSFC Orman Örünleri FabrikasıTürk-İşten Grevdeki Işçilere Para Yardımı
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