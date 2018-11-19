TÜRK-İŞ'e yeni temsilci

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Antalya İl Temsilciliği'ne getirilen YOL-İŞ Sendikası Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Cemil Ünal, göreve başladı. Başkan Ünal, TES-İŞ Sendikası Antalya Şube Başkanı Kadir Kır, BELEDİYE-İŞ Şube Başkanı Mehmet Mercan, HABER-İŞ Şube Başkanı Murat Senem, YOL-İŞ 2 Nolu Şube Başkanı Adnan Kocabaş, TOLEYİS Bölge Şube Başkanı Cemalettin Kelten, TEZ-KOOP-İŞ Şube Başkanı Barış Özdemir, HAVA-İŞ Şube Başkanı Mehmet Kırbıyık, SAĞLIK-İŞ Şube Başkanı Hakan Kandak ile TARIM-İŞ Şube Başkanı Feyzi Özer ile bir araya geldi.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal, Türkiye'deki çalışma hayatını ve işçi sınıfının belirleyici unsuru TÜRK-İŞ'in Antalya bayrağını Hacı Mevlüt Ünal'dan devraldığını belirterek, "İşçi-emekçi cephesini daha da güçlü hale getirmek için tüm sendika başkanlarımız ve kentteki tüm Demokratik Kitle Örgütleri (DKÖ) ile birlikte dalga dalga yürümeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ'in, Türkiye'nin tüm karayollarını yapan yol işçilerinin güçlü örgütü YOL-İŞ Sendikası'nda yeniden vücut bulduğunu kaydeden Cemil Ünal, "Ülke genelinde olduğu gibi, değerli sendika başkanlarımızla birlikte Antalya İlinde de birlik ve beraberlik içinde emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak olacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu terör ve ekonomik sıkıntılar içinde emekçiler olarak her daim üzerimize düşen görevi yapmakla beraber, bizlere yakışan hak ettiğimiz sosyal ve ekonomik kazanımlarımızdan da vaz geçmemiz mümkün değildir. Hiç kuşkunuz olmasın ki üstlendiğimiz bu kutsal görevi, her şart altında layıkıyla yerine getireceğiz" diye konuştu.

