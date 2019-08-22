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Türk İHA'ları Rumları korkuttu: Hedefi vurmaya hazırlar

EGE ve Doğu Akdenizde görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2ler Rumlarda endişeye neden oldu

GÜNCEL 22.08.2019, 19:33 22.08.2019, 19:34 Enes Subaşı
Türk İHA'ları Rumları korkuttu: Hedefi vurmaya hazırlar
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RUM Fileleftheros gazetesinin, 'Ege'den Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

Türkiye'nin, Ege'den Kıbrıs'a ve Suriye'ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara'daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye'nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.

#iha #türk #Rumlar
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