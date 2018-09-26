Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurdu

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, kurumun yeni bir şirket kurduğu belirtildi

Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurdu
banner404

TÜRK Hava Yolları, 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı yeni bir şirket kurdu. THY, 10 milyon lira sermaye ile kurulan şirketle ilgili olarak KAP'a şu açıklamayı yaptı:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur"

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Şarbon et sektörünü dibe vurdurdu'
'Şarbon et sektörünü dibe vurdurdu'
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479