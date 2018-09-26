Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurdu

TÜRK Hava Yolları, 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı yeni bir şirket kurdu. THY, 10 milyon lira sermaye ile kurulan şirketle ilgili olarak KAP'a şu açıklamayı yaptı:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur"