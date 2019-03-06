Türk Hava Yolları, 8 bin personel alacak!

TÜRKİYE'NİN milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), 2018'i güçlü bir mali performansla kapattı. Turizm sektörünün hem ziyaretçi hem gelir bakımından zirve dönemini yaşadığı 2018'de THY; global havacılık sektörüne kıyasla daha iyi performans gösterdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün İstanbul'da şirketin genel müdür yardımcılarıyla birlikte düzenlediği basınla sohbet toplantısında 2018'in rakamlarını ve yeni yıl hedeflerini anlattı.

62,8 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GELİRİ

THY'nin geçen yılki net dönem kârının bir önceki yıla göre yüzde 533 artarak 4 milyar 45 milyon lira olduğunu belirten İlker Aycı, THY'nin toplam satış gelirlerinin yüzde 58 artışla 62 milyar 853 milyon liraya, esas faaliyet kârının ise 6 milyar 192 milyon lira olduğunu söyledi. Rakamları dolar bazında paylaşan Aycı, "Satış gelirimiz 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 12 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Esas faaliyet kârımız ise 1 milyar 191 milyon dolar, net dönem kârımız ise 753 milyon dolar oldu" dedi.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 82'YE DAYANDI

THY'nin geçen yıl yolcu talep artışı yüzde 8,9, kapasite artışı yüzde 5,2 ve doluluk oranı 2,8 puan gelişme gösterdi. 2018'de yolcu doluluk oranı yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısı da bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 9,5 artarak 75 milyon yolcuya ulaştı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 9,6 artış yaşandı. Aycı, bu rakamların şirketin ulaştığı zirve rakamlar olduğunu vurguladı.

KARGODA HEDEF İLK BEŞ

THY yolcu tarafındaki başarısını kargo taşımacılığında da devam ettirdi. THY, son on yılı aşkın süredir kargo pazarında yürütmekte olduğu güçlü büyüme trendini 2018'de de sürdürmeyi başardı. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şirketimiz THY Kargo; geçen yıl taşıdığı kargoyu yüzde 25, kargo gelirini de yüzde 25 arttırdı. Yolcudaki liderliğimizi kargoya da taşıdık. Şu anda en çok ülkeye ve en çok noktaya uçan kargo şirketiyiz. Taşıdığımız yük miktarı 1,4 milyon tonu aştı. Yeni havalimanıyla birlikte kendimize 2 milyon ton yük taşıma hedefi koyduk. Şu anda dünyanın sekizinci büyük kargo şirketiyiz. Hedefimiz 2023'te ilk beşte olmak" dedi.

BU YIL 8 BİN PERSONEL ALACAK

İlker Aycı, THY'nin personel sayısının 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 26 bin 739'a yükseldiğini belirtti. Aycı, THY'nin bağlı iştirakleriyle birlikte sağladığı istihdamın 60 bini aştığını ifade etti. Bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından alımlarının yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı'nda sadece yönlendirme işinde çalışacağını kaydetti. Aycı, 2019'un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti.

"YENİ HAVALİMANINA BİRLİKTE ALIŞACAĞIZ"

İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'ndaki yeni sürecin iyi bir alışkanlıkla atlatılması için bin 100 kişilik bir yolcu yönlendirme personeli istihdamı yaptıklarını vurguladı. Aycı, "Zaman çok önemli. Birinci görevimiz, yolcumuzu mutlu ve memnun olarak yeni havalimanına alışmasını sağlamak olacak. Oluşabilecek uçuk kaçırma gibi aksaklıklarda bizim sunacağımız fırsatlar ve kolaylıklar olacak. Bir yaz bir de kış görmemiz lazım. Yeni havalimanına birlikte alışacağız. THY olarak yeni havalimanını seviyoruz. Şu anda gittiğinizde kocaman bir lunapark gibi. Ama bütün uçuşları buraya aldığımızda büyük bir hareketlilik olacak" dedi.

THY Genel Müdürü İlker Aycı, bu yılki hedeflerine ilişkin soru üzerine sözü Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker'e verdi. Şeker, şu bilgileri aktardı: "2019'da iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Yolcu doluluk oranımızın yüzde 81-82 aralığında olmasını bekliyoruz. Toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörüyoruz. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış bekliyoruz. Konsolide EBITDAR marjımızın yüzde 22-24 arasında olması hedefliyoruz."