Türk Hava Kurumu'nun Alanya ziyareti

HEYETE THK Alanya Şubesi Sorumlusu Emine Keyaoğlu da eşlik etti. THK Malkara Şube Saymanı Üzeyir Kocakır ve Malkara Belediyesi başkan yardımcıları Betin Cömert ve Celal Yılmaz, düzenledikleri gezi ve Malkara ilçesi hakkında Kaymakam Tanrıseven'e bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Cömert "Muhtarlarımız tarihi, turistik, kültürel çalışmaları kapsayan gezi programı içerisinde bugüne kadar gidemedikleri bölgeleri gezip, gördüler. Geziden çok memnun kaldılar. Bu tür geziler gidilen yerlerdeki etkinlikleri, tarihi ve kültürel mirasları ve çeşitli çalışmaları yerinde görmelerini sağlıyor. 52 bin nüfuslu Malkara ilçemiz devamlı gelişmekte. 77 muhtarlığımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bizleri misafir eden Alanya Kaymakamımız Sayın Tanrıseven'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

‘ZİYARETLER BİZİ MUTLU EDİYOR’

Misafirleriyle yakından ilgilenen Tanrıseven, "Yurdun değişik yerlerinden heyetlerin bizleri ziyaret etmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Alanya, doğası, tarihi ve kültürü ile eşsiz bir şehir. Alanya'ya gezilecek bir zamanda geldiğinizi söyleyebilirim. Hava ve deniz sıcaklığı tam istenildiği seviyede. Sizleri Alanya'da misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

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