Türk halkına hakaret eden yönetmen için gözaltı kararı çıktı

YÖNETMEN Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇİRKİN İFADELER KULLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
KENDİSİ ALMANYA'DA
Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı. Bu arada, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.
PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Mustafa Altıoklar, sosyal medya hesabından "Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hodüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları, bir manyağı sultan kılmak için." şeklindeki paylaşımla büyük tepki toplamıştı.
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