Türk gençleri buluştu

BU yıl ilki Antalya Belek’te düzenlenen 1.Türk Dünyası Bir Millet, İki Devlet Gençlik Buluşmaları 19 -21 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerin, konferansların, ziyaretlerin ve gezilerin yer aldığı programlarla üç gün sürdü. Belek turizm merkezinde düzenlenen etkinlikte iki kardeş ülkenin gençleri birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Gençlik Buluşması'na Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzeyeva, Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği Başkanı Farid Shahbazli, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybaniz Hasimova, çok sayıda sivil toplum temsilcisi, sanatçı, yazar, davetli ve Azerbaycan kökenli dinleyiciler katıldı.

1.Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları, ertesi gün Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybaniz Hasimova’nın, büyük ilgi gören konseriyle devam etti.

Açılış konuşmasını Yeni Alanya Köşe Yazarı, Antalya'nın tanınmış ismi M. Fevzi Küçükkahveci’nin gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında Haydar Aliyev Vakfı'nın desteğiyle çekilen ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne adanan, Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyev’in yapımcısı olduğu ‘Son iclas’ (Son Oturum) adlı belgesel filmin gösterimi de ilgiyle izlendi. Türkiye ve Azerbaycan medyasının yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Küçükkahveci, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlatarak başladığı konuşmasında, Atatürk’ün ‘Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir’ sözleriyle bütün Türk dünyası gençliğine mesaj verdiğini ifade etti.

Küçükkahveci "Avrupa 1789’da milliyetçiliği daha yeni keşfederken, yaklaşık 1300 yıl öncesinde Türklerde milliyetçilik duygusunun var olduğunun tartışılmaz delili Orhun Yazıtları'dır. Karadeniz çırpınıp, Türk’ün bayrağına yol verip, öz kardeşler kavuştuğunda; bundan 25 yıl önce 1993 yılında yine Antalya Belek'te Türk Kurultayı’nın ilki toplanmıştı.

Ne anlamlı ve ne güzel bir tesadüftür ki 25 yıl sonra aynı duygularla, aynı hedefe yürüyen bir millet, iki devlet diyerek Türkiye ve can Azerbaycan Türk Dünyası Gençlik Buluşması yine Antalya-Belek'te gerçekleşiyor. İnşallah ikincisi diğer Türk devletlerinin gençlerinin de katılımıyla, bir millet 7 devlet olarak yapılır. Dünyada, tanınan 193, tanınmayanlarla 206 ülkede; 6 bin 912 dil konuşuluyor. Güzel Türkçe'miz dünyada en fazla konuşulan 5. büyük dildir. Dilde, fikirde ve işte birliğimizi sağlamanın yolu, Türk dünyasının tek ülkü etrafında birleşmesidir. Onun da temeli Türk milletine sevgiye dayanan, Türk milliyetçiliğidir.

Türkiye, Türk dünyasına önderlik yapmalıdır. Eğer yapmazsa diğer Türk devletleri beklememeli, durumdan vazife çıkartmalı, onlar Türk dünyasına önderlik yapmalıdır. Yüzde 60’ı 30 yaş altı genç nüfusuyla, yüzde 99.5 Türk dünyasında en yüksek okur yazar oranıyla ve güçlü ekonomisiyle can Azerbaycan'ın bu konuda önemi çok büyüktür. Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri arasında dünyanın hiçbir yerinde olmayan tarihi, dostluk, kardeşlik ve gönül bağı vardır.

Atatürk’ün söylediği gibi ‘Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir’. Bu salonda bu ülkünün peşinde, hep 18 yaşında olan, Türk kardeşlerimi görüyorum. Tarihimizde birçok kez yaşadığımız üzere, Türk milletinin unutmak ve aşırı iyi niyet göstermek gibi çok önemli millet zaafları vardır. Türk Milleti binlerce yıllık tarihi boyunca, asaleti ve töresiyle dünyaya adaleti ve huzuru egemen kılmıştır. Azerbaycan toprağı olan işgal altındaki Karabağ’dan, Uygur ve Kerkük Türklerine günümüz dünyasında yaşanan acıları görünce, diyoruz ki, insana insanca bir yer, ancak Türk’ün birliğinden geçer.

Atatürk’ün fikir babası Ziya Gökalp’in ifadesiyle ‘Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistanvatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan’. Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. Ankara’da vatan toprağını Atatürk’le birlikte paylaşan Azerbaycan'ın kurucusu Mehmet Emin Resülzade’yi de rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bir millet, iki devlet diyerek Türkiye ve can Azerbaycan Türk Dünyası Gençlik Buluşmasında emeği geçenleri ve siz değerli katılımcıları yürekten kutlarız. Büyük Türk tarihi içinde birçok coğrafyaya yayılmış ulu Türk medeniyetini bu şekilde gayretli çalışmalarla ancak geliştirip daha da yüceltebiliriz."

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 19:39