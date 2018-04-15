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Türk futbolcuyu toplama kampına hapsettiler

Çin Süper Ligi'nde oynayan Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim takımı ile birlikte yurtdışına çıktığı için toplama kampına gönderildi.

Türk futbolcuyu toplama kampına hapsettiler

Çin Süper Ligi'nde oynayan Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim takımı ile birlikte yurtdışına çıktığı için toplama kampına gönderildi.

15 Nisan 2018 Pazar 15:26
Türk futbolcuyu toplama kampına hapsettiler
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ÇİN'İN en üst ligi olan Çin Süper Ligi'nin Jiangsu Suning FK'nın Uygur Türkü futbolcusu Erfan Hezim'in (Ërpan Hëzimjan) toplama kampına gönderildiği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun suçu takımla birlikte yurtdışı kampına gitmek ve oradaki maçlarda oynamak. 
 
Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Erfan Hezim'in Çince ismi Ye Erfan olarak biliniyor. Erfan Hezim, Jiangsu Suning takımında forvet pozisyonunda oynuyordu. Hezim'in Temmuz 2017'de beş senelik bir kontrata imza attığı öğrenildi. 
 
Erfan Hezim kış aylarındaki devre arasındaki dönemde Doğu Türkistan'ın Tarbağatay ilinin Dörbiljin bölgesindeki ailesini ziyarete gitti. Dörbiljin Polis Merkezi'nin RFA'ya verdiği bilgiye göre Erfan, bir market alışverişi yaptığı sırada yetkililer tarafından tutuklandı. İki aydır kendisinin toplama kampında olduğu belirtiliyor. 
 
Ailesinin de şokta olduğu ve iki aydır Erfan'dan bir haber alamadıkları belirtildi. Komşularından alınan bilgilere göre ailenin tek çocuğu olan Erfan'ın annesinin sürekli ağladı ve hasta olduğu öğrenildi.
 
Takımın resmi olmayan bir Twitter taraftar hesabında hala Erfan'ın transfer haberi duruyor. Taraftarlardan birinin RFA'ya aktardığına göre Erfan 10-30 Ocak tarihlerinde İspanya'ya ve 3-15 Şubat tarihlerinde Dubai'ye takım ile beraber gitti, şahsi işleri veya turizm amaçlı değil.
 
BASKI AKIL ALMAZ BOYUTTA
 
2016 Ağustos'unda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Doğu Türkistan'a sömürge valisi olarak atanan Chen Quanguo'nun göreve başladığı günden beri baskılar artarak devam ediyor. Polis sayısında rekor artış, teknolojik cihazlara takip uygulamaları yerleştirilmesi, dini her türlü aktivitenin suç olarak belirlenmesi, eğitim kampları adında toplama kamplarının kurulması ve benzeri pek çok uygulama bu devirde gerçekleşti. Ağustos 2016'da Tibet'ten, Doğu Türkistan'a atanan Chen Quanguo güvenlik önlemlerini distopik boyutlara taşıdı. 
 
Her alanda inanılmaz güvenlik artışları görüldü. Sadece 2017 yılında 100,000 polis göreve alındı.
 
Toplama kampları, zorunlu muayeneler ile toplanan DNA bilgileri, Uygurca'nın yasaklanması, dini ibadetlerin yasaklanması, yurtdışında eğitim alan Uygurların kendilerine ve ailelerine yapılan baskılar, yüz tanıma sistemli kameralar, çipli ve sabıka kayıdı yüklü elektronik kimlik kartları ve sosyal hayatın her köşe başında güvenlik noktaları ile Doğu Türkistan gün geçtikçe yeni bir distopya romanına dönüşüyor. Xi Jinping'in "Bir Kuşak Bir Yol" adlı İpek Yolu'nu canlandırma projesinin kapısı olarak görülen Doğu Türkistan'ın stratejik konumu bu baskıların nedeni olarak görülüyor.

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TürkFutbolcuHapisUygurçinSüperLig
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