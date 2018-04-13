Türk Eğitim Sen ile Alanya'da protokolle buluştular

Asiye ELİAÇIK

ALANYA protokolüne yapılan ziyaretlerde eğitimin ve eğitimcinin sorunları konuşularak, istişareler yapıldı. Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Alo 147, BİMER, CİMER gibi bilgilendirme hatlarının öğretmenleri şikayet mekanizması olarak kullanıldığını dile getirdi. Ulu, "Öğretmenlerin itibarı yok ediliyor. Liyakatsizlik kurumlara olan güveni yok ettiği için eğitimciler kaygı içinde. Yetkililerin bu konuda öğretmenlere sahip çıkması gerekiyor. Alanya'da toplum yararına yapılacak, eğitime katkı sunacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız" dedi.

'ASIL SORUN VELİLERİN TUTUMU'

Eğitimdeki asıl sorun kaynağının birinin velilerin yanlış tutumu olduğunu söyleyen Ulu, bu sorunu çözmek için Türk Eğitim Sen olarak Alanya'da, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 'Etkili Anne Baba Eğitimi Kampanyası' başlatmak istediklerini belirtti. Ulu, "Sorunlar eğitimsizlikle başlar ve eğitimle çözülür bakış açısıyla hareket edildiğinde bu kampanyanın toplumsal sorunlara ve okullarda, çocuklarda görülen davranış sorunlarına çözüm getirecektir. Değerler eğitiminin de temeli atılacaktır. Ayrıca Alanya'da, eğitim komisyonlarına Türk Eğitim Sen olarak davet bekliyoruz. Bu komisyonlara görüş ve önerilerde bulunarak ihtiyaç duyulduğunda da her türlü faaliyette fiilen görev alabiliriz. Türk Eğitim Sen, 'İlkemiz Önce Ülkemiz' parolasından hareket eden, vatan ve millet sevdalısı, makam ve mevki kaygısı gütmeyen bir sendikadır. Bu çizgide de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

