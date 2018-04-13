Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak

Türk Eğitim Sen ile Alanya'da protokolle buluştular

Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube yönetimi, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya ilçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'yı ziyaret etti

Türk Eğitim Sen ile Alanya'da protokolle buluştular

Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube yönetimi, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya ilçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'yı ziyaret etti

13 Nisan 2018 Cuma 22:53
Türk Eğitim Sen ile Alanya'da protokolle buluştular
banner404

Asiye ELİAÇIK

ALANYA protokolüne yapılan ziyaretlerde eğitimin ve eğitimcinin sorunları konuşularak, istişareler yapıldı. Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Alo 147, BİMER, CİMER gibi bilgilendirme hatlarının öğretmenleri şikayet mekanizması olarak kullanıldığını dile getirdi. Ulu, "Öğretmenlerin itibarı yok ediliyor. Liyakatsizlik kurumlara olan güveni yok ettiği için eğitimciler kaygı içinde. Yetkililerin bu konuda öğretmenlere sahip çıkması gerekiyor. Alanya'da toplum yararına yapılacak, eğitime katkı sunacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız" dedi.
'ASIL SORUN VELİLERİN TUTUMU'
Eğitimdeki asıl sorun kaynağının birinin velilerin yanlış tutumu olduğunu söyleyen Ulu, bu sorunu çözmek için Türk Eğitim Sen olarak Alanya'da, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 'Etkili Anne Baba Eğitimi Kampanyası' başlatmak istediklerini belirtti. Ulu, "Sorunlar eğitimsizlikle başlar ve eğitimle çözülür bakış açısıyla hareket edildiğinde bu kampanyanın toplumsal sorunlara ve okullarda, çocuklarda görülen davranış sorunlarına çözüm getirecektir. Değerler eğitiminin de temeli atılacaktır. Ayrıca Alanya'da, eğitim komisyonlarına Türk Eğitim Sen olarak davet bekliyoruz. Bu komisyonlara görüş ve önerilerde bulunarak ihtiyaç duyulduğunda da her türlü faaliyette fiilen görev alabiliriz. Türk Eğitim Sen, 'İlkemiz Önce Ülkemiz' parolasından hareket eden, vatan ve millet sevdalısı, makam ve mevki kaygısı gütmeyen bir sendikadır. Bu çizgide de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türk EğitimŞube YönetimiAlanya Kaymakamı Mustafa HarputluAlanya Ilçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da esnafa ‘Memnuniyet’ uyarısı
Alanya'da esnafa ‘Memnuniyet’ uyarısı
Alanya'da TSK destekçilerine teşekkür
Alanya'da TSK destekçilerine teşekkür
ALKÜ'den uluslararası kongre
ALKÜ'den uluslararası kongre

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim