Türk Eğitim-Sen'den Bakan Selçuk'a dosya

TÜRK Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Oğuz Öztürk, bir dizi program için Antalya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 4 sayfalık rapor sundu. Oğuz Öztürk il, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin sadece bir sendika yöneticileri ve üyelerinden atandığını iddia ederek, bu yöneticilerin atanmasında ehliyet, liyakat, eğitim başarısının gözetilmediğini savundu. Öztürk, “İlimiz milli eğitiminin en önemli problemi milli eğitim bürokrasisinin sendikal vesayete teslim olmasıdır. Bürokratlar istese de istemese de iç içe geçmiş ilişkilerden dolayı bu vesayetten kurtulamamaktadır. Bize göre, bu sendikal vesayete teslim olmuş yapı, kendini koruma refleksi ile atılacak her yeni adıma ve hedeflenen başarılara engel olacaktır" dedi.

MÜLAKAT KALDIRILSIN TALEBİ

MEB'in her kademe yönetici atamalarında ve öğretmenlerin ilk atamalarında mülakatın kaldırılmasını isteyen Öztürk, objektif kriterlere dayalı yönetici atama yönetmeliği çıkartılması gerektiğini kaydetti. Öztürk, “Eğitim çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili yasa acilen çıkarılmalıdır. Görevlendirmelere bir kıstas getirilmesi; ekonomik ve sosyal yönden büyük ve merkezi kurumlar öğretmenevleri, uygulama otelleri, öğrenci sayısı kalabalık merkez okulların yöneticilerinin tamamına yakınının kadrosu başka kurumlarda iken, kendilerince rantı yüksek kurumlara görevlendirilmiş durumdadır. Türkiye'nin 10 yıl ile en uzun vekil şube müdürü ilimizdedir. Andımızla ilgili garabetin acilen düzeltilmesi ve ilköğretim kurumlarında tekrar okunmaya başlanması gerekmektedir" diye konuştu.

Oğuz Öztürk, Antalya bölgesinde okullara ait arsa ve tapu konularında şerhlere bağlı büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, kamulaştırma sırasındaki uzun bürokratik işlemler ve mali yetersizliklerden dolayı rantı yüksek ilçelere yeni okul yapılamadığını söyledi.