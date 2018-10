Türk Eğitim Sen'den 'Andımız' açıklaması

8 EKİM 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı, Danıştay’ın kararı ile geri döndü. Konuya ilişkin Alanya’dan ilk açıklama da Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şubesi’nden geldi. Şube Başkanı Burhan Ulu tarafından sendika binasında yapılan açıklamada kararın bir zafer niteliği taşıdığına vurgu yapıldı.

‘YÜCE TÜRK ADALETİ BİZİ HAKLI BULMUŞTUR’

Ulu “2013 yılında açılım gerekçe gösterilerek kaldırılan andımız Türk Eğitim Sen’in açmış olduğu dava sonucunda yüce Türk adaleti Türk Eğitim Sen’i haklı bulmuş ve andımızın tekrar okutulmasına karar vermiştir. Bu, Türk Eğitim Sen’in milli konularda ne kadar hassas olduğunu gösteren bir zaferdir” şeklinde konuştu.

‘TARİH BİZİM HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ’

Ak Parti tarafından yürütülen açılım sürecine değinen Ulu “Andımızın kaldırılması ile ilgili süreci bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Açılım sürecinde birilerine şirin gözükme adına andımızın yanında ders kitaplarından Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirinin de kaldırıldığını, birçok yerde yazılı olan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü silinirken Türk Eğitim Sen olarak bunların yanlış olduğunu ısrarla söylememize rağmen, bizi dinlemediler. Tarih bizim haklı olduğumuzu göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Türk Eğitim-Sen tarafından basına deklare edilen açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 16:29